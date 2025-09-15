İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir

    İnfrastruktur
    • 15 sentyabr, 2025
    • 08:22
    NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir

    Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən təhsil ocaqlarının yaxınlığında sıxlıq və tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir.

    Bu barədə "Report"a mərkəzdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın bir neçə küçə və prospektində svetoforlara "yaşıl dalğa" rejimi tətbiq edilir:

    "Bununla yanaşı, nəqliyyat sıxlığına səbəb olan halların aradan qaldırılması üçün Mərkəzin əməkdaşları mütəmadi yol polisi ilə əlaqədədir".

    NİİM tıxac Bilik günü
