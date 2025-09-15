NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir
İnfrastruktur
- 15 sentyabr, 2025
- 08:22
Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən təhsil ocaqlarının yaxınlığında sıxlıq və tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Bu barədə "Report"a mərkəzdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın bir neçə küçə və prospektində svetoforlara "yaşıl dalğa" rejimi tətbiq edilir:
"Bununla yanaşı, nəqliyyat sıxlığına səbəb olan halların aradan qaldırılması üçün Mərkəzin əməkdaşları mütəmadi yol polisi ilə əlaqədədir".
Son xəbərlər
09:18
"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıbİKT
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)Maliyyə
09:00
Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaqFərdi
08:53
Foto
Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJElm və təhsil
08:53
"Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilərDigər ölkələr
08:39
Foto
Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedibElm və təhsil
08:24
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıbHadisə
08:22
NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirirİnfrastruktur
08:17