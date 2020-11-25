О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку создаются хабы в сфере пассажирских перевозок

В Баку создаются хабы в сфере пассажирских перевозок Завезенные в столицу в последнее время лондонские такси, работающие на электричестве, способны проехать на одной зарядке 130 км
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 11:52
В Баку создаются хабы в сфере пассажирских перевозок

В настоящее время в бакинском метро существуют две линии, но в будущем планируется довести их число до 5-ти.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом транспортной политики аппарата Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Азер Алиев, выступая сегодня на Online Baku City Forum.

По словам Алиева, согласно утвержденной главой государства в 2011 году "Концептуальной схемой развития линий Бакинского метрополитена", количество станций метро будет доведено до 76-ти.

Представитель министерства также рассказал о работающих на электричестве лондонских такси в Баку: "Лондонские такси уже стали символом Баку. Завезенные в столицу в последнее время лондонские такси, работающие на электричестве, способны проехать на одной зарядке 130 км. Кроме того, в столице создаются хабы в сфере пассажирских перевозок. Уже создано 5 хабов, работа продолжается”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda sərnişindaşıma sahəsində hablar yaradılır

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
Видеокадры из освобожденных сел Абдал и Гюлаблы
24 ноября 2020 г. 17:02
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась
Ильхам Алиев: Агдамская операция планировалась
24 ноября 2020 г. 12:53
Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу
Президент Азербайджана: Мы сломали врагу хребет, мы одержали славную Победу
24 ноября 2020 г. 12:44
Американский генерал: Международное право на стороне Азербайджана 
Американский генерал: Международное право на стороне Азербайджана 
24 ноября 2020 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi