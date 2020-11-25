В Баку создаются хабы в сфере пассажирских перевозок

Завезенные в столицу в последнее время лондонские такси, работающие на электричестве, способны проехать на одной зарядке 130 км

В настоящее время в бакинском метро существуют две линии, но в будущем планируется довести их число до 5-ти.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом транспортной политики аппарата Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Азер Алиев, выступая сегодня на Online Baku City Forum.

По словам Алиева, согласно утвержденной главой государства в 2011 году "Концептуальной схемой развития линий Бакинского метрополитена", количество станций метро будет доведено до 76-ти.

Представитель министерства также рассказал о работающих на электричестве лондонских такси в Баку: "Лондонские такси уже стали символом Баку. Завезенные в столицу в последнее время лондонские такси, работающие на электричестве, способны проехать на одной зарядке 130 км. Кроме того, в столице создаются хабы в сфере пассажирских перевозок. Уже создано 5 хабов, работа продолжается”.