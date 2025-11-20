В Баку создают прямой выезд с Зыхского шоссе на ул. Ингилаба Исмаилова
- 20 ноября, 2025
- 17:14
В Баку будет организован прямой выезд с Зыхское шоссе на улицу Ингилаба Исмаилова.
Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Проект направлен на улучшение мобильности в городе, повышение безопасности и удобства всех участников дорожного движения.
В настоящее время водителям, желающим выехать с улицы Ингилаба Исмаилова на Зыхское шоссе, приходится преодолевать около 1 500 метров и использовать разворотную площадку рядом с пересечением с проспектом Гянджа.
В обратном направлении - чтобы попасть с Зыхского шоссе на улицу Ингилаба Исмаилова - автомобилистам необходимо совершать до 5,5 километров лишнего пробега через кольцо на Говсанском шоссе либо пользоваться внутридворовыми проездами жилых массивов, что приводит к перегрузке этих дорог.
Согласно проекту, между Зыхским шоссе и улицей Ингилаба Исмаилова будет создан прямой регулируемый перекресток. Для этого демонтируют металлические ограждения и установят светофоры, что обеспечит жителям поселка Зых удобный и безопасный выезд на дорогу.
Реализация проекта существенно упростит движение транспорта в указанной части города.