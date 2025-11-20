İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:01
    Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir

    Bakıda Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, Bakı şəhərində mobilliyin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, bütün hərəkət iştirakçılarının rahatlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə daha bir layihə icra edilir.

    Qeyd edək ki, İnqilab İsmayılov küçəsindən Zığ şosesinə çıxmaq istəyən sürücülər 1 500 metr məsafə qət edərək Gəncə prospekti ilə kəsişmənin yaxınlığındakı geriyədönmə yerindən istifadə etməli olurlar. Əks istiqamətdə isə Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə daxil olmaq istəyən nəqliyyat vasitələri Hövsan şosesindəki dairəyə kimi 5,5 km izafi nəqliyyat yürüşü etməklə, yaxud Gəncə prospektində yaşayış binalarının daxili yollarından istifadə edir. Bu da həmin yolların yüklənməsinə səbəb olur.

    Layihəyə əsasən, Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir. Təhlillərin nəticəsinə əsasən, İnqilab İsmayılov küçəsinin Zığ şosesi ilə kəsişməsində Zığ qəsəbə sakinlərinin yola birbaşa çıxışını təmin etmək məqsədilə dəmir konstruksiyalı arakəsmələr götürülərək işıqforların quraşdırılması ilə nizamlanan yol kəsişməsi yaradılır.

    Layihənin icrası ilə ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti asanlaşacaq.

    Tətbiq ediləcək dəyişikliklər barədə videoçarxda tanış ola bilərsiniz:

    Zığ şosesindən İnqilab İsmayılov küçəsinə birbaşa keçid təşkil edilir

    Zığ şosesi İnqilab İsmayılov küçəsi keçid
    В Баку создают прямой выезд с Зыхского шоссе на ул. Ингилаба Исмаилова

