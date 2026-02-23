Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку состоялась информационная сессия для СМИ перед WUF13

    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 16:14
    В Баку состоялась информационная сессия для СМИ перед WUF13

    В Баку прошла информационная сессия для представителей СМИ, которые будут освещать 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, встреча была организована Агентством развития медиа совместно с Операционной компанией WUF13 в Азербайджане.

    Цель мероприятия являлось информирование журналистов о ходе подготовки к форуму, его повестке, приоритетных темах и ожидаемых итогах. Отдельное внимание было уделено формату работы прессы и организационным вопросам в дни проведения международного события.

    Заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева отметила, что выбор Азербайджана в качестве страны-хозяйки форума свидетельствует об эффективности проводимой государственной политики и укреплении международного авторитета страны. По ее словам, проведение WUF13 в Баку имеет особое значение, поскольку форум впервые пройдет в регионе Южного Кавказа.

    Глава Странового офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анна Соаве добавила, что подготовка к WUF13 идет очень продуктивно.

    "COP29 прочно закрепила Азербайджан на глобальной климатической карте. WUF13 может подтвердить стратегическую роль страны - как в осмыслении условий постконфликтного восстановления, так и в формировании по-настоящему инновационной политики. Это наследие, к которому стоит стремиться. И средства массовой информации играют в этом процессе решающую роль", - сказала Соаве.

    Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли, в свою очередь, особо отметил роль СМИ при проведении крупных международных мероприятий. Он подчеркнул, что COP29 стал ценным опытом для местных журналистов, и выразил уверенность, что на WUF13, с учетом накопленной практики, представителям медиа будет работать легче. Кроме того, Мамедли указал на нехватку профильных экспертов в сфере градостроительства и отметил, что подобные тренинги способствуют повышению профессиональной осведомленности журналистов в данной области.

    Далее менеджер по содержательной программе операционной компании WUF13 Джамиля Исмаилзаде представила журналистам подробную информацию о программе предстоящей сессии.

    Она также сообщила, что в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) с 11 по 17 мая состоится "Бакинская неделя градостроительства".

    Для представителей СМИ была организована интерактивная программа: участников разделили на группы и предложили им тематические кейсы. Каждой команде предстояло не только обсудить обозначенные проблемы, но и выработать практические решения, представить их в формате мини-презентации, а также обосновать с точки зрения общественной значимости и медиаподхода.

    Кроме того, к мероприятию в онлайн-формате присоединилась международный журналист Лаура Путткамер, специализирующаяся на вопросах городского планирования. Она поделилась своим опытом освещения данной тематики.

    Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17–22 мая.

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

