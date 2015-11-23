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    ​В Баку состоится форум на тему регистрации и управления муниципальными землями

    Основной целью мероприятия является просвещение общественности по сути принципа одного окна при урегулировании земельных отношений

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Службе государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества состоится рабочий форум на тему "Принцип "одного окна" при урегулировании земельных отношений: оптимальный подход к регистрации и управлению муниципальными землями".

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на мероприятии примут участие представители Аппарата Госкомитета, Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции, Службы государственного реестра недвижимого имущества, Государственного агентства по организации государственного управления землями, Службы кадастра и адресного реестра недвижимого имущества, а также председатели около 30 городских и районных муниципалитетов.

    Основной целью мероприятия является просвещение общественности по сути внедренного Госкомитетом принципа "одного окна" при урегулировании земельных отношений, значении регистрации и управления муниципальными землями. 

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