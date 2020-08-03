В Баку расследуется снижение количества мусорных контейнеров

В Баку проводятся реформы в связи с перевозкой бытовых отходов. Для пилотного проекта был выбран Наримановский район

"В Баку проводятся реформы в связи с перевозкой бытовых отходов. Для пилотного проекта был выбран Наримановский район".

Как передает Report, об этом руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев заявил на сегодняшнем брифинге оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, процесс продолжается, контейнеры появятся в и других районах: "Растет количество устанавливаемых в Баку контейнеров. Уменьшение количества контейнеров на какой-либо территории может быть вызвано объективными или субъективными причинами. Такие случае расследуются нами".