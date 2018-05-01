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    В Баку просела дорога на улице Гасана Алиева

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На улице Гасана Алиева в Насиминском районе Баку просела автодорога.

    Как сообщает Report, на место события привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

    Глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил Report, что сотрудники организации также отправлены на место происшествия.

    По его словам, у края дороги в асфальте образовалась яма общей площадью 1 кв. м и глубиной 1 метр: "Скорее всего, проседание асфальта стало следствием подмыва из-за грунтовых или канализационных вод. Движение на дороге свободное. На территорию привлечены представители водного управления и наши сотрудники". 

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