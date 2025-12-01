В Баку пройдет мероприятие ICAO
Инфраструктура
- 01 декабря, 2025
- 10:45
9-11 декабря в Баку пройдет мероприятие Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization - ICAO).
Как сообщает Report, Государственное агентство гражданской авиации уже начало подготовку к мероприятию.
Согласно информации, при финансировании мероприятия будет учитываться решение Кабинета министров от 4 ноября 2008 года об утверждении "Правил предусмотрения и расходования средств из государственного бюджета на проведение международных и республиканских мероприятий организациями, финансируемыми из государственного бюджета, а также на прием и обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц".
