В Баку пройдет мероприятие ICAO

9-11 декабря в Баку пройдет мероприятие Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization - ICAO).

Как сообщает Report, Государственное агентство гражданской авиации уже начало подготовку к мероприятию.

Согласно информации, при финансировании мероприятия будет учитываться решение Кабинета министров от 4 ноября 2008 года об утверждении "Правил предусмотрения и расходования средств из государственного бюджета на проведение международных и республиканских мероприятий организациями, финансируемыми из государственного бюджета, а также на прием и обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц".