Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку пройдет мероприятие ICAO

    Инфраструктура
    • 01 декабря, 2025
    • 10:45
    В Баку пройдет мероприятие ICAO

    9-11 декабря в Баку пройдет мероприятие Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization - ICAO).

    Как сообщает Report, Государственное агентство гражданской авиации уже начало подготовку к мероприятию.

    Согласно информации, при финансировании мероприятия будет учитываться решение Кабинета министров от 4 ноября 2008 года об утверждении "Правил предусмотрения и расходования средств из государственного бюджета на проведение международных и республиканских мероприятий организациями, финансируемыми из государственного бюджета, а также на прием и обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц".

    ICAO госагентство гражданская авиация
    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək
    Baku to host ICAO event
    Elvis

    Последние новости

    10:57

    Число жертв наводнения в Индонезии превысило 500

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанская фигуристка впервые примет участие в ЧЕ

    Индивидуальные
    10:45

    Из-за тайфуна "Кото" во Вьетнаме один человек погиб, трое пропали без вести

    Другие страны
    10:45

    В Баку пройдет мероприятие ICAO

    Инфраструктура
    10:21

    Представитель Федерации волейбола Азербайджана получил назначение от ЕКВ

    Командные
    10:18

    Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $18,1 млрд

    В регионе
    10:16

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    10:08

    Счетная палата проводит проверки в Министерстве культуры - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Румынию с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей