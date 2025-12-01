İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:15
    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək

    Dekabrın 9-11-də Bakıda Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (International Civil Aviation Organization - ICAO) tədbiri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi hazırlıqlara başlayıb.

    Məlumata görə, tədbirin maliyyələşdirilməsi zamanı Nazirlər Kabinetinin "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi üçün dövlət büdcəsində vəsaitin nəzərdə tutulması və xərclənməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında 4 noyabr 2008-ci il tarixli qərarı nəzərə alınacaq.

