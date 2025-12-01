Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək
İnfrastruktur
- 01 dekabr, 2025
- 10:15
Dekabrın 9-11-də Bakıda Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (International Civil Aviation Organization - ICAO) tədbiri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi hazırlıqlara başlayıb.
Məlumata görə, tədbirin maliyyələşdirilməsi zamanı Nazirlər Kabinetinin "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi üçün dövlət büdcəsində vəsaitin nəzərdə tutulması və xərclənməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında 4 noyabr 2008-ci il tarixli qərarı nəzərə alınacaq.
