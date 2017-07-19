В Баку проходит встреча глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Баку проходит трехсторонняя встреча руководителей органов таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции. Как сообщает Report, мероприятие вступительным словом открыл председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев.

Выступивший на мероприятии первый заместитель премьер-министра Грузии, министр финансов Димитрий Кумсишвили рассказал о железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Министр отметил, что ввод в эксплуатацию этой линии создаст условия для углубления сотрудничества между тремя странами.

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкчи подчеркнул большой потенциал всех трех стран для расширения торговли: "Азербайджан и Грузия имеют большое транзитное значение. Именно этот потенциал необходимо эффективно использовать".