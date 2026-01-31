Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане

    Инфраструктура
    • 31 января, 2026
    • 10:02
    Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане

    Парламентам мира направлен призыв в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Азербайджане 17-22 мая 2026 года.

    Как сообщает Report, 30 января впервые было проведено мероприятие под названием "Роль парламентов в развитии устойчивых городов и продвижении устойчивой урбанизации", посвященное опыту Азербайджана в градостроительстве и WUF13, с участием 32 парламентариев из 30 стран мира.

    Цель мероприятия - внести вклад в продвижение парламентской дипломатии в рамках WUF13.

    Мероприятие состоялось по инициативе депутата Парваны Велиевой, члена Глобальной парламентской академии (GCAP), в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре - WUF13 Azerbaijan. В обсуждениях приняли участие представители системы ООН - UN-Habitat и двух других специализированных организаций.

    Выступившие на мероприятии иностранные депутаты рассказали об опыте урбанизации своих стран.

    Открывая мероприятие, депутат Парвана Валиева поблагодарила иностранных коллег за поддержку инициативы и участие в заседании, посвященном WUF13. В качестве специального гостя на открытии выступил министр окружающей среды и модернизации сельских районов Доминики Козьер Фредерик, рассказавший об опыте урбанизации малых островных государств и существующих проблемах.

    "После разрушений, вызванных тропическим штормом Эрика в 2015 году и ураганом Мария в 2017 году, мы поняли, что слабое регулирование усугубляет ущерб от катастроф. Парламент Доминики укрепил нормы строительства, законы о зонировании и системы физического планирования, чтобы жилищная политика в первую очередь защищала жизнь людей, а только потом рыночные интересы, и чтобы были построены устойчивые города для будущих поколений", - отметил он.

    Заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева выступила с презентацией об опыте градостроительства Азербайджана и процессе подготовки к Всемирному форуму городов, предоставив информацию о целях мероприятия и перспективах участия. Она также затронула роль законодательства в применении современных практик градостроительства и важность парламентской дипломатии на форумах городов.

    Члены парламентов 30 стран, участвовавшие в обсуждениях, высоко оценили проведение WUF13 в Азербайджане, а также богатый опыт страны в градостроительстве, и направили совместное обращение к национальному координатору WUF13.

    В обращении говорится:

    "Мы, члены парламентов, представляющие 30 стран, признаем, что города находятся в центре наиболее актуальных глобальных вызовов сегодняшнего дня и одновременно являются ключом к их решению. Быстрая урбанизация, климатические риски, неравенство, вынужденное перемещение и углубляющийся глобальный жилищный кризис требуют скоординированного политического руководства, законодательной деятельности и устойчивых инвестиций.

    Мы признаем места проживания основной опорой социальной стабильности. В ответ на глобальный жилищный кризис, затрагивающий миллиарды людей в мире, мы призываем к следующему:

    - Разработка доступных, адекватных и устойчивых жилищных решений, в частности для групп с низким доходом, женщин, молодежи, мигрантов и беженцев/вынужденных переселенцев;

    - Формирование законодательных рамок, поддерживающих социальное жилье, инклюзивное зонирование и ответственное городское управление.

    Мы еще раз подтверждаем, что парламенты играют решающую роль в преобразовании глобальных городских обязательств в национальные законы, политики и механизмы финансирования.

    Мы призываем парламенты по всему миру:

    - Интегрировать устойчивое городское развитие в национальные стратегии развития, климатическую политику и бюджетные рамки;

    - Усилить законодательную поддержку климатоустойчивых, инклюзивных и человекоориентированных городов в соответствии с Новой городской повесткой дня и Целями устойчивого развития;

    - Продвигать городскую политику, обеспечивающую справедливый доступ к услугам, микромобильности, зеленым зонам и основным объектам инфраструктуры.

    Мы выражаем сильную поддержку Азербайджанской Республике как хозяину 13-й сессии Всемирного форума городов, приветствуем приверженность Азербайджана продвижению глобального диалога по устойчивой урбанизации и его деятельность по позиционированию городов как движущей силы устойчивости, мира и инклюзивного развития".

    Обращение было единогласно поддержано.

    Отметим, что парламентарии являются одной из основных групп участников Всемирных форумов городов.

