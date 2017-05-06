В Баку подписан меморандум о взаимопонимании по признанию Азербайджана в качестве цифрового торгового узла

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры подписан меморандум о взаимопонимании по признанию Азербайджана в качестве цифрового торгового узла.

Как сообщает Report, со стороны Азербайджана меморандум подписал исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы, с другой стороны свою подпись поставил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

По слова Вусала Гасымлы, этот документ будет способствовать росту транзакций и усилению позиций Азербайджана, как цифрового торгового узла: "Создание такого узла особенно важно с точки зрения взаимного признания электронной подписи в исламских странах. Мы уже достигли договоренности по сотрудничеству в ряде сфер".

Абдулазиз Осман аль-Тувейджри заявил, что Азербайджан - мирная страна, и он рад своему нахождению в Баку: "В других странах люди живут в страхе. Они бояться, что в любой момент на их голову может упасть бомба. Но когда они приезжают в Азербайджан, они чувствуют здесь миролюбие и заботу. Мы приняли участие в конференции в Баку. Я благодарю президента и первую леди страны, они провели такое успешное мероприятие. Я считаю, что "Asan İmza" или "E-imza" - это бренд Азербайджана. Этот бренд надо распространить по всему миру".