 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку подешевели коммерческие объекты

    Стоимость нежилых помещений в долларах упала за год на 22,0%

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года на рынке нежилых помещений по городу Баку наблюдается снижение активности и цен по 6 сегментам, формирующим портфель предложений (магазины, участки, офисы, подвалы, промышленные объекты) по сравнению с октябрем.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет мониторинговой группы компании MBA Consulting Group, в ноябре средняя цена продажи имущества, используемого в коммерческих целях, снизилась на 2,13%, средняя цена аренды выросла на 3,26%.

    В отчетном месяце средняя цена (по предложению) за 1 кв. м нежилых помещений по городу Баку снизилась по сравнению с октябрем (3 011 долл/кв.м) на 2,13% - до 2 947 долларов. Стоимость нежилых помещений в долларах на 22,0% ниже показателя, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года.

    Наибольшее снижение цен на первичном рынке нежилых помещений в течение месяца наблюдалось в Насиминском районе (-3,0%).

    Доля объектов по цене ниже среднего (2 947 долларов) составляет 64,2% общего портфеля предложений. Изменение цен на рынке нежилых площадей по различным сегментам отражено в таблице: 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi