​В Баку подешевели коммерческие объекты

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года на рынке нежилых помещений по городу Баку наблюдается снижение активности и цен по 6 сегментам, формирующим портфель предложений (магазины, участки, офисы, подвалы, промышленные объекты) по сравнению с октябрем.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет мониторинговой группы компании MBA Consulting Group, в ноябре средняя цена продажи имущества, используемого в коммерческих целях, снизилась на 2,13%, средняя цена аренды выросла на 3,26%.

В отчетном месяце средняя цена (по предложению) за 1 кв. м нежилых помещений по городу Баку снизилась по сравнению с октябрем (3 011 долл/кв.м) на 2,13% - до 2 947 долларов. Стоимость нежилых помещений в долларах на 22,0% ниже показателя, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшее снижение цен на первичном рынке нежилых помещений в течение месяца наблюдалось в Насиминском районе (-3,0%).

Доля объектов по цене ниже среднего (2 947 долларов) составляет 64,2% общего портфеля предложений. Изменение цен на рынке нежилых площадей по различным сегментам отражено в таблице: