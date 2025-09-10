ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    В Баку по ряду направлений наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 08:24
    В Баку по ряду направлений наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Центр интеллектуального управления транспортом пробки МВД ситуация на дорогах
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Последние новости

    08:46

    В небе над Польшей уничтожают нарушившие воздушное пространство страны объекты

    Другие страны
    08:36

    Протесты в Непале обретают все более ожесточенный характер, погибло более 20 человек

    Другие страны
    08:24

    В Баку по ряду направлений наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:17
    Фото

    В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП

    Происшествия
    08:08

    В ФРГ произошло крупнейшее за последние годы отключение электричества

    Другие страны
    07:37

    В России закроются все филиалы "Японского центра"

    В регионе
    07:21

    Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

    ИКТ
    06:55

    Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз

    Другие страны
    06:18

    Польша закрыла аэропорты из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников

    Другие страны
    Лента новостей