    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 08:14
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

     1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

     2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

     4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

     5. Mikayıl Useynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

     6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

     7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

     8. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

     9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     10. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

