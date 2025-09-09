İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 09 sentyabr, 2025
    • 08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

     1. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

     2. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

     3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

     4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

     5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Nəqliyyatın sıxlığı tıxac Bakı
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:03

    Rusiya, Çin və Monqolustanla ilk birgə sərhəd mühafizə təlimləri keçirir

    Digər ölkələr
    07:47

    ABŞ birjası şirkətlər üçün məcburi rüblük hesabatları ləğv etmək istəyir

    Digər ölkələr
    07:11

    Yunanıstan sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:32

    Fransa hökuməti hava nəqliyyatında fasilələrin olacağını proqnozlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:04

    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    05:38

    KİV: Boris Conson baş nazir əlaqələrindən qazanc əldə edib

    Digər ölkələr
    05:19

    Çin dənizdən 11 peyki olan "Jielong-3" raketini kosmosa göndərib

    Digər ölkələr
    04:46

    BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası sentyabrın 9-da başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti