ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 08:13
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января".

    НИИМ пробки Баку
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Последние новости

    08:13

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:49

    Появились подробности возможного трансфера защитника "Ливерпуля" Конате в "Реал"

    Футбол
    07:18

    Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

    Другие страны
    06:55

    Россия, Китай и Монголия проводят первые совместные учения пограничников

    Другие страны
    06:27

    WSJ: Биржа в США хочет отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

    Другие страны
    05:46

    Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением

    Другие страны
    05:19

    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:58

    Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

    Другие страны
    04:25

    Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на контактах во время работы премьером

    Другие страны
    Лента новостей