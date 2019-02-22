В Баку отремонтируют внутрипоселковые дороги

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана планирует отремонтировать внутрипоселковые дороги Баку".

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам председатель правления ГААД Салех Мамедов.

"Сейчас предусмотрена реконструкция находящихся в плохом состоянии дорог на территории Хазарского, Бинагадинского, Сабунчинского, Хатаинского, Гарадагского и Насиминского районов. Строительство подземных и наземных пешеходных переходов на этих дорогах будет завершено в этом году. В наши будущие планы входит реконструкция внутрипоселковых и межквартальных дорог", - сказал он.