В Баку освещение пешеходных переходов переводят на солнечные батареи

Пешеходный переход на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Володарского в Баку оснащен автономным осветительным оборудованием, работающим на солнечных батареях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Благодаря освещению пешеходного перехода видимость дорожных знаков в темное время суток и при плохих погодных условиях лучше обеспечивается, повышается уровень безопасности, снижается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Кроме того, для обеспечения удобства и безопасности пешеходов на данной территории построены новые тротуары и пандусы.

Осветительные приборы, работающие на солнечной энергии, поэтапно будут установлены еще на 32 участках со слабым освещением.