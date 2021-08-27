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В Баку освещение пешеходных переходов переводят на солнечные батареи

В Баку освещение пешеходных переходов переводят на солнечные батареи
Инфраструктура
27 августа 2021 г. 11:53
В Баку освещение пешеходных переходов переводят на солнечные батареи

Пешеходный переход на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Володарского в Баку оснащен автономным осветительным оборудованием, работающим на солнечных батареях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Благодаря освещению пешеходного перехода видимость дорожных знаков в темное время суток и при плохих погодных условиях лучше обеспечивается, повышается уровень безопасности, снижается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Кроме того, для обеспечения удобства и безопасности пешеходов на данной территории построены новые тротуары и пандусы.

Осветительные приборы, работающие на солнечной энергии, поэтапно будут установлены еще на 32 участках со слабым освещением.

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