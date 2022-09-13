В Баку объявлен конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям - №36, 123, 134, 183 и 193.

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям - №36, 123, 134, 183 и 193.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Конкурс будет проводиться в соответствии с "Порядком проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в агентство.