В Баку наблюдаются пробки по 15 направлениям

    Инфраструктура
    • 14 января, 2026
    • 08:16
    На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Текущая дорожная обстановка:

    1. Аэропортовская трасса - в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

    4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музеффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Афиятдина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    10. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    14. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    15. Улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

