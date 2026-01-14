İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    • 14 yanvar, 2026
    • 08:10
    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    12. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    14. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    15. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı tıxac yağış
    В Баку наблюдаются пробки по 15 направлениям

    Son xəbərlər

    08:44

    AAYDA: Avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyi təmin edilir

    İnfrastruktur
    08:32

    Qazaxıstan hökuməti qızıl və nadir torpaq ehtiyatları üçün ətraflı axtarışlara başlayacaq

    Region
    08:10

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    08:07

    "Politico": ABŞ-nin İrana qarşı güc tətbiq etmək variantları əhəmiyyətli dərəcədə məhduddur

    Digər ölkələr
    07:39

    ABŞ Venesuela nefti daşıyan onlarla tankeri ələ keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    07:13

    Çin cari ilin ilk kosmik buraxılışını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    06:31

    Yaponiyada qızılın qiyməti rekord dərəcədə bahalaşıb

    Maliyyə
    06:08

    Rostov-na-Donu şəhərindəki çoxmənzilli binalar hava hücumundan zərər görüb

    Digər ölkələr
    05:48

    Venesuelanın müvəqqəti hökuməti Amerika vətəndaşlarını azadlığa buraxıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti