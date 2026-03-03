İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 32 %-dən çox azalıb

    Biznes
    • 03 mart, 2026
    • 12:17
    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 32 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və ABŞ arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 39 milyon 281 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,3 % azdır.

    Hesabat dövründə ABŞ ilə ticarət ümumi dövriyyənin 1,1 %-i qədər olub.

    İl ərzində Azərbaycanın ABŞ-yə ixracının dəyəri 41,7 % artaraq 7 milyon 646 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 40 % azalaraq 31 milyon 635 min ABŞ dolları olub.

    Ay ərzində ABŞ-yə ixrac ümumi ixracın 0,3 %-ni, ABŞ-dən idxal isə ümumi idxalın 2,4 %-ni təşkil edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi ticarət dövriyyəsi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    12:27

    NK-nın silahların və strateji materialların ixracı üzərində nəzarəti təşkil etmək səlahiyyətinin ləğvi qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb

    Formula 1
    12:25

    Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:22

    Ölkədaxili sifarişli daşımalara görə tələb olunan sənədlərin siyahısının genişləndirilməsi qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:21

    Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmir

    Digər ölkələr
    12:21
    Foto

    Gəncənin bəzi yolları bərbad vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti "mərhələli təmir" vədi verib

    İnfrastruktur
    12:21

    MM qanunvericiliyə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlərin əlavə olunmasını qəbul edib

    Milli Məclis
    12:20

    Nazir: "Yaxın 4 ildə Azərbaycanda 4 upstream layihəsi istismara veriləcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti