Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 32 %-dən çox azalıb
Biznes
- 03 mart, 2026
- 12:17
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və ABŞ arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 39 milyon 281 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,3 % azdır.
Hesabat dövründə ABŞ ilə ticarət ümumi dövriyyənin 1,1 %-i qədər olub.
İl ərzində Azərbaycanın ABŞ-yə ixracının dəyəri 41,7 % artaraq 7 milyon 646 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 40 % azalaraq 31 milyon 635 min ABŞ dolları olub.
Ay ərzində ABŞ-yə ixrac ümumi ixracın 0,3 %-ni, ABŞ-dən idxal isə ümumi idxalın 2,4 %-ni təşkil edib.
