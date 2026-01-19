В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям
- 19 января, 2026
- 08:44
На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.
Как сообщает Report, в настоящее время заторы наблюдаются в 14 направлениях:
1. Баку-Сумгаитское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;
6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
12. Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка