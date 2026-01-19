Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 08:44
    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    На ряде дорог Баку наблюдается затрудненное движение транспорта.

    Как сообщает Report, в настоящее время заторы наблюдаются в 14 направлениях:

    1. Баку-Сумгаитское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

    6. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    12. Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    14. Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка

    Баку пробки дорога
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    Последние новости

    09:35
    Фото

    В Нахчыване изъято более 39 кг героина, спрятанного в облицовочных панелях

    Происшествия
    09:27
    Фото

    Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

    Внешняя политика
    09:26
    Фото

    Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии

    Внешняя политика
    09:23

    В России самолет выкатился за пределы ВПП при совершении посадки

    В регионе
    09:16

    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    Финансы
    08:44

    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    Инфраструктура
    07:43

    SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

    ИКТ
    07:10

    Премьер Австралии рассмотрит предложение Трампа об участии в "Совете мира" для Газы

    Другие страны
    Лента новостей