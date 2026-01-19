İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 19 yanvar, 2026
    • 08:17
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    10. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    12. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    13. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    14. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı yol tıxac
    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    Son xəbərlər

    08:29

    Avstraliyanın Baş naziri Trampın "Sülh Şurası"na qoşulmaq təklifini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    08:17

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:41

    Çin polisi zavodda baş verən partlayışın səbəbini araşdırır

    Digər ölkələr
    07:02

    WP: Pentaqon iğtişaşlar səbəbindən Minnesotaya 1500 əsgər göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:49

    Qvatemala Prezidenti cinayətkarlığın artması səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    06:22

    NATO-nun Baş katibi Trampla Qrenlandiya və Arktikanı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    05:52

    London Kiyevi fəlakətlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdar edib

    Digər
    05:15

    Almaniya ABŞ hərbi bazalarının icarə haqqını kəskin şəkildə artıra bilər

    Digər ölkələr
    04:33

    Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti