İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub

    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 16:35
    Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub

    Kişilər arasında bilyardın dinamik piramida növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, Ceyhun Əmrahov qızıl medal qazanıb.

    Vasif Məmmədov ikinci yeri tutubsa, Cahangir Abbasəliyevlə Rufin Süleymanov üçüncü olublar.

    bilyard Azərbaycan çempionu qalib dinamik piramida

    Son xəbərlər

    17:03

    Bakıda 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01

    Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti