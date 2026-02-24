Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub
Fərdi
- 24 fevral, 2026
- 16:35
Kişilər arasında bilyardın dinamik piramida növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, Ceyhun Əmrahov qızıl medal qazanıb.
Vasif Məmmədov ikinci yeri tutubsa, Cahangir Abbasəliyevlə Rufin Süleymanov üçüncü olublar.
Son xəbərlər
17:03
Bakıda 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarHadisə
17:01
Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişibBiznes
17:01
Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşübXarici siyasət
17:01
Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar veribMaliyyə
16:54
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
16:54
Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaqİnfrastruktur
16:50
Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdırDigər ölkələr
16:42
Foto
Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"İnfrastruktur
16:40