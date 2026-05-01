Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına direktor təyin edilib
Sağlamlıq
- 01 may, 2026
- 17:49
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına direktor təyin edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) səhiyyə naziri, səhiyyə nazirinin səlahiyyətlərinin müvəqqəti icrası edən Rəşadət Nabatov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Səxavət Məmmədzadə Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının direktoru təyin edilib.
Son xəbərlər
