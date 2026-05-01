    Heydər Əliyev kuboku-2026 beynəlxalq turnirində 185 boksçu mübarizə aparacaq

    Mayın 2-də start götürəcək 17 yaşadək (U-17) oğlan və qız boksçular arasında "Heydər Əliyev kuboku-2026" beynəlxalq turnirində 185 idmançı mübarizə aparacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Bakı Boks Mərkəzində keçiriləcək ənənəvi yarışda Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Moldova yığmaları və neytral idmançılardan ibarət komanda iştirak edəcək.

    185 boksçunun qatılacağı turnirdə oğlanların mübarizəsində 14, qızlarda 9 çəki dərəcəsi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. "Heydər Əliyev kuboku-2026″nın final görüşləri mayın 7-də baş tutacaq.

    Yarışın ilk günündə, saat 15:00-da açılış mərasimi təşkil olunacaq, ardınca döyüşlər başlayacaq.

    Qeyd edək ki, "Heydər Əliyev kuboku-2026″nın supervayzeri Pavlo Vasilinçuk (Ukrayna), baş hakimi Anar Babanlı olacaq.

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

