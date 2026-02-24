İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub

    Media
    • 24 fevral, 2026
    • 16:33
    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub

    Audiovizual Şurada ümumölkə yerüstü və peyk yayımında olan televiziya kanallarının (redaksiyalarının) məsul şəxsləri ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Şuradan məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, görüşdə Azərbaycan qanunvericiliyinə, cəmiyyətin həyatında mühüm əhəmiyyətə malik istiqamətlər üzrə qəbul olunmuş məqsədli dövlət proqramlarına, strategiya və fəaliyyət planlarına uyğun olaraq televiziya yayımçılarının üzərinə düşən vəzifələr və onların icrasına dair məsələlər diqqətə çatdırılıb.

    Yayımçılara "Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında" Qanunun tələbləri ilə bağlı, "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"na, "Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2025-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"na, "Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2030-ci illər üçün Fəaliyyət Planı"na, "Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafına dair 2023-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı"na, "Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"na, "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"na və digər bu kimi sənədlərə uyğun olaraq proqramlar hazırlamalı olduqları çatdırılıb. Yayımlanmış efir materialları barədə mütəmadi hesabatlar təqdim etmələrinin zəruriliyini bildirmişdir.

    Görüşdə, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının İnformasiya sahəsində 2026-cı il üçün Fəaliyyət Planı çərçivəsində audiovizual yayımçıların görməli olduqları işlər müzakirə olunub, yayımçılar tərəfindən Audiovizual Şuraya təqdim olunan hesabatların məzmunu və formalarına dair məsələlərə toxunulub.

    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub
    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub
    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub
    Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub

    Audiovizual Şura peyk yayımı Azərbaycan telekanalları

    Son xəbərlər

    17:03

    Bakıda 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01

    Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti