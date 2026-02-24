Audiovizual Şurada yayımçıların təqdim etdiyi hesabatların məzmunu müzakirə olunub
Audiovizual Şurada ümumölkə yerüstü və peyk yayımında olan televiziya kanallarının (redaksiyalarının) məsul şəxsləri ilə görüş keçirilib.
Bu barədə "Report"a Şuradan məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, görüşdə Azərbaycan qanunvericiliyinə, cəmiyyətin həyatında mühüm əhəmiyyətə malik istiqamətlər üzrə qəbul olunmuş məqsədli dövlət proqramlarına, strategiya və fəaliyyət planlarına uyğun olaraq televiziya yayımçılarının üzərinə düşən vəzifələr və onların icrasına dair məsələlər diqqətə çatdırılıb.
Yayımçılara "Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında" Qanunun tələbləri ilə bağlı, "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"na, "Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2025-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"na, "Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2030-ci illər üçün Fəaliyyət Planı"na, "Azərbaycan Respublikasında sosial xidmətin inkişafına dair 2023-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı"na, "Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"na, "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı"na və digər bu kimi sənədlərə uyğun olaraq proqramlar hazırlamalı olduqları çatdırılıb. Yayımlanmış efir materialları barədə mütəmadi hesabatlar təqdim etmələrinin zəruriliyini bildirmişdir.
Görüşdə, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının İnformasiya sahəsində 2026-cı il üçün Fəaliyyət Planı çərçivəsində audiovizual yayımçıların görməli olduqları işlər müzakirə olunub, yayımçılar tərəfindən Audiovizual Şuraya təqdim olunan hesabatların məzmunu və formalarına dair məsələlərə toxunulub.