Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Баку наблюдаются пробки на 14 направлениях - СПИСОК

    Инфраструктура
    • 18 сентября, 2025
    • 08:32
    В Баку наблюдаются пробки на 14 направлениях - СПИСОК

    В четверг утром на ряде столичных дорог образовались заторы.

    Как передает Report, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По данным, движение транспорта затруднено на следующих направлениях:

    1.      Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2.      Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буньядова;

    3.      Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

    4.      Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5.      Проспект Зии Буньядова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    6.      Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7.      Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8.      Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;

    9.      Улица Юсифа Сафарова – в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    10.  Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    11.  Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";

    12.  Проспект Хатаи – в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13.  Проспект Ататюрка – в направлении проспекта Зии Буньядова;

    14.  Улица Абдулвахаба Саламзаде – в направлении проспекта Зии Буньядова.

    ЦИУТ пробки движение транспорта
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Последние новости

    09:21

    Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

    Бизнес
    09:20

    Великобритания получила £150 млрд инвестиций от компаний США

    Другие страны
    09:12

    Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыки

    Культура
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)

    Финансы
    09:10

    ЕБРР обновил текущий портфель проектов в Азербайджане

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2025)

    Финансы
    09:00

    В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилем

    Происшествия
    08:56

    В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедиста

    Происшествия
    08:45

    Лига чемпионов УЕФА: состоялись еще 6 матчей первого тура

    Футбол
    Лента новостей