В Баку наблюдаются пробки на 14 направлениях - СПИСОК

В четверг утром на ряде столичных дорог образовались заторы.

Как передает Report, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По данным, движение транспорта затруднено на следующих направлениях:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буньядова;

3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Проспект Зии Буньядова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;

9. Улица Юсифа Сафарова – в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";

12. Проспект Хатаи – в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Проспект Ататюрка – в направлении проспекта Зии Буньядова;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде – в направлении проспекта Зии Буньядова.