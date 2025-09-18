İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 18 sentyabr, 2025
    • 08:16
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

     1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

     2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

     4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

     5. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

     6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

     7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

     8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

     9. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

     10. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

     11. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

     12. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

     13. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     14. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

