    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

     1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

     2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

     3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

     4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

     5. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

     6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

     7. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

     8. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

     9. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

     11. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

     12. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

     13. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

     14. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

     15. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

     16. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

