    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 08:22
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Проспект Бабека, в направлении центра;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    12. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    14. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    16. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

