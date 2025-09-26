Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2025
    • 08:36
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

