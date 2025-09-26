İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İnfrastruktur
    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:22
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    6. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    7. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    9. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    11. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

