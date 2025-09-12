Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    12 сентября, 2025
    • 08:19
    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

