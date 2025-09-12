İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

     1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

     2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

     3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

     4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

     5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

     6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

     7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

     8. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

