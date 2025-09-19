Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Баку на 17 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 08:25
    В Баку на 17 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Круг "20 Января";

    12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    15. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

    16. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

    17. Проспект Бабека, в направлении центра.

