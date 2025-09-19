В Баку на 17 улицах и проспектах наблюдаются пробки
- 19 сентября, 2025
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Круг "20 Января";
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
16. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;
17. Проспект Бабека, в направлении центра.