    İnfrastruktur
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:18
    Bakıda 17 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    9. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    11. "20 Yanvar" dairəsində;

    12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;

    16. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətai prospekti istiqamətində;

    17. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

