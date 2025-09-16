Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 16 сентября, 2025
    • 08:27
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    5. Круг "20 Января";

    6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    10. Улица Мирзы Гадима Иревани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    16. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.

