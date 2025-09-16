В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробки
- 16 сентября, 2025
- 08:27
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Круг "20 Января";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Улица Мирзы Гадима Иревани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
16. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.