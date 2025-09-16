Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. "20 Yanvar" dairəsində;

    6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    9. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    10. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    13. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    14. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    15. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    16. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

