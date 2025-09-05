İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 05 sentyabr, 2025
    • 08:22
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;  

    2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər; 

    3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;  

    4. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;  

    5. 1-ci Göl kənari küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;  

    6. Binəqədi şosesi, mərkəz istiqamətində;  

    7. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Nəqliyyatın sıxlığı tıxac
