Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI
İnfrastruktur
- 05 sentyabr, 2025
- 08:22
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hazırda:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;
2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;
3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;
4. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;
5. 1-ci Göl kənari küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
6. Binəqədi şosesi, mərkəz istiqamətində;
7. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
Son xəbərlər
09:29
"Birmarket" yeni mövsüm kampaniyasına start veribBiznes
09:20
TƏBİB: "Formula-1" günlərində 28 həkim-mütəxəssis və tibb bacısı fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
09:18
Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaqFutbol
09:16
Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edirEnergetika
09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2025)Maliyyə
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2025)Maliyyə
09:00
Yol polisi yükdaşıma ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edibHadisə
08:56
Gəncədə evdə yanğın olub, zəhərlənənlər varHadisə
08:46