На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 05 сентября, 2025
- 08:30
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
5. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Бинагадинское шоссе, в направлении центра.
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.