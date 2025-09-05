Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 08:30
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    5. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Бинагадинское шоссе, в направлении центра.

    7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    НИИМ пробки
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    Последние новости

    09:26

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:25

    Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

    Другие страны
    09:21

    Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

    Другие страны
    09:17

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)

    Финансы
    09:13

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    Происшествия
    08:53

    СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

    Другие страны
    08:42

    Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

    Футбол
    08:30

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей