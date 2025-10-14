В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зия Буниятова;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зия Буниятова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.