В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки
- 14 октября, 2025
- 08:23
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зия Буниятова;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зия Буниятова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.