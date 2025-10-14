Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:09
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlmat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    13. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    15. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı
    В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

