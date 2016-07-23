В Баку изменены направления некоторых маршрутных автобусов

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ После автобусной аварии по дороге в поселок Раманы города Баку Главное управление государственной дорожной полиции внесло изменения в связи с прохождением маршрутных линий не по этой дороге, а через поселок.

Об этом в заявлении Report сообщила руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Нурида Аллахьярова.

Она отметила, что это новшество не носит постоянный характер, окончательное решение будет вынесено после завершения работ по оптимизации: "Ведется оптимизация и Бакинское транспортное агентство определит для них соответствующую дорогу. Однако пока Главное управление государственной дорожной полиции приняло это решение".

По словам представителя агентства, сделано обращение в ОАО "Азеравтойол" в связи с ликвидацией искусственно созданной остановки на дороге в Раманы: "На этой дороге была искусственно создана остановка, мы обратились в "Азеравтойол" в связи с закрытием этой остановки, и нам сообщили, что остановка уже закрыта".

Отметим, что 17 июля примерно в 08:00 в поселке Раманы Сураханского района грузовой автомобиль марки Shacman, управляемый жителем Баку Гасаном Гейбатовым, ударил сзади автобус марки Daewoo, следовавший по маршруту №171 и управляемый Керемом Ибрагимовым. Автобус столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2107", припаркованным на обочине дороги, и перевернулся. Г.Гейбатов, К.Ибрагимов и 21 пассажир были госпитализированы.

Напомним, что изменены направления движения автобусов маршрутных линий № 160, 171, 150, 136, 141, 101 и 187.