В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько дней
Инфраструктура
- 23 ноября, 2025
- 12:32
С 25 по 29 ноября в Хазарском, Ясамальском, Сабунчинском и Хатаинском районах Баку, а также на Абшероне, включая город Хырдалан возникнут перебои в водоснабжении.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, график подачи воды будет изменен в связи с проведением работ по повышению надежности эксплуатации водопровода Огуз–Габала–Баку и улучшению обеспечения населения питьевой водой.
Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются частью регулярных мер, направленных на предотвращение возможного дефицита воды в летний период.
