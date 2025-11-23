Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько дней

    Инфраструктура
    • 23 ноября, 2025
    • 12:32
    В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько дней

    С 25 по 29 ноября в Хазарском, Ясамальском, Сабунчинском и Хатаинском районах Баку, а также на Абшероне, включая город Хырдалан возникнут перебои в водоснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

    Согласно информации, график подачи воды будет изменен в связи с проведением работ по повышению надежности эксплуатации водопровода Огуз–Габала–Баку и улучшению обеспечения населения питьевой водой.

    Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются частью регулярных мер, направленных на предотвращение возможного дефицита воды в летний период.

