    В Баку частично ограничат движение на нескольких дорогах

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 15:51
    В Баку частично ограничат движение на нескольких дорогах

    В связи с ремонтными работами на некоторых дорогах Баку движение транспортных средств будет частично ограничено.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    С 7 сентября до завершения ремонтных работ движение транспорта будет частично ограничено на участке проспекта Хатаи в Наримановском районе от улицы Мирали Гашкай до улицы Нуреддина Сулейманова.

    В тот же день с 07:00 до 22:00 движение транспорта будет ограничено на боковой дороге улицы Ровшана Джафарова в Насиминском районе (от круга у станции метро "20 Января" до круга 3-го микрорайона).

    Госагентство просит водителей отнестись с пониманием и быть внимательными при движении на указанных участках, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения, а также по возможности выбирать альтернативные маршруты.

