İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:19
    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Bakı şəhərinin bəzi yol sahələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 7-dən etibarən, təmir işləri başa çatanadək Nərimanov rayonu, Xətai prospektinin Mirəli Qaşqay küçəsindən Nurəddin Süleymanov küçəsinədək olan hissəsində, həmçinin həmin gün saat 07:00-dan 22:00-dək Nəsimi rayonu, Rövşən Cəfərov küçəsinin yan yolunda (20 Yanvar dairəsindən 3-cü mikrorayon dairəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.

    Bu səbəbdən, sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, göstərilən ərazilərdə hərəkət zamanı ehtiyatlı olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmələri, imkan daxilində alternativ marşrutlara üstünlük vermələri xahiş olunur.

    yol təmir AAYDA

    Son xəbərlər

    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    15:05

    Son 8 ayda Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş üç nəfərin orqanları başqasına transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti